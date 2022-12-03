Дзюба сравнил Веллитона с Промесом

Воспитанник «Спартака» Артём Дзюба сравнил экс-форварда «красно-белых» Веллитона с нынешним нападающим команды Куинси Промесом.

«Я думаю, в целом Промес посильнее. Веллитон — типичный страйкер, завершающий, ни в чем не участвующий», — заявил Дзюба на YouTube-канала «Площадка».

Футболист отметил, что у Веллитона великолепная стартовая скорость, но Промес может играть на всех флангах, играть на команду. Дзюба заявил, что отдает предпочтение нидерландцу, потому что ему больше симпатизируют игроки, которые умеют и забить голы, и делать передачи.

Напомним, бразилец защищал цвета «Спартака» с 2007 по 2014 год и забил 61 гол в 133 матчах во всех турнирах, а на счету 30-летнего Промеса 98 мячей в 200 играх за столичный клуб.