Дзюба рассказал, как относится к Медиалиге

Бывший нападающий петербургского «Зенит» и сборной России Артём Дзюба рассказал, как относится к проведению Медиалиги.

«Отношусь позитивно. Прикольное направление, только перебарщивают с красными мячами. Меня просили многие создать команду. Мне нравятся движения всякие, трэш-токи», - поведал 34-летний нападающий на ютуб-канале «Площадка».

Напомним, что Дзюба является воспитанником футбольной академии московского «Спартака». Последним его местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В настоящий момент опытный бомбардир находится в статусе свободного агента.