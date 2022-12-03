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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин высказался о гегемонии «Зенита»

03 Декабря 2022 • 20:12 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался насчёт гегемонии питерцев в российском футболе.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы и после первой части нового чемпионата, опережая второй «Спартак» на шесть зачётных баллов.

«То, что «Зенит» выигрывает чемпионат России последние четыре года, мне, конечно, нравится. «Зенит» сейчас, наверное, самый богатый клуб. Может, «Спартак» ещё может тягаться. Но я не вижу, как «Зенит» перегибает палку», - высказался Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что в настоящий момент Андрей Аршавин в «Зените» занимает должность заместителя генерального директора по вопросам спортивного развития.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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