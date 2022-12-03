Баженов: Хочется, чтобы Мелёшин составил конкуренцию Соболеву

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, кто из молодых форвардов «красно-белых» может составить конкуренцию Александру Соболеву.

«Хочется, чтобы Мелёшин навязал. Мне вообще нравится история про соответствующую конкуренцию, когда все прогрессируют. Так и должно быть», — цитирует Баженова Rusfootball.

По мнению функционера, все зависит от самого игрока, сможет ли он воспользоваться предоставленным шансом или нет, но основной футболист должен всеми силами удерживать свое место, так и растет уровень конкуренции в команде.

В этом сезоне на счету Соболева 9 забитых мячей и 7 голевых передач в 22 матчах во всех турнирах, а 18-летний Мелёшин провел 10 игр за основную команду и отметился тремя забитыми голами.