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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Спартак» может навязать борьбу «Зениту»

03 Декабря 2022 • 18:18 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» обогнать «Зенит» в РПЛ.

«Это покажет только весна. Я уверен, что ребята максимально все для этого будут делать. Для этого все есть. Самое главное здесь, чтобы команда избежала травм ведущих игроков», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Функционер отметил, что отсутствие травм является очень важным моментом в борьбе за чемпионство, если все будет хорошо, то «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту».

«Сине-бело-голубые» ушли на зимний перерыв лидерами чемпионата России, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, имея в своем активе 36 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Баженов
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