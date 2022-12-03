​В «Динамо» ответили на вопрос о Захаряне и «Челси»

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», ответил на вопрос об интересе «Челси» к полузащитнику команды Арсену Захаряну.

Напомним, что о желании лондонского клуба заполучить Захаряна стало известно в конце лета. Впрочем, у «Челси» возникли трудности с переводом средств в условиях санкций.

«Последние контакты с «Челси» по Арсену были в августе или начале сентября. С тех пор разговоров по его трансферу с лондонским клубом у «Динамо» не было», - высказался Гафин, чьи слова приводит на своих страницах «Известия».

19-летний Арсен Захарян оценивается экспертами портала transfermarkt в 15 миллионов евро. В 22 матчах сезона 2022/2023 полузащитник «Динамо» забил три гола.