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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: Чемпионской интриги в РПЛ не будет

03 Декабря 2022 • 18:10 Комментировать

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Зенит» достаточно хорошо и уверенно провел первую часть сезона. Петербуржцы по праву находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Будет ли чемпионская интрига? Вряд ли», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

«Сине-бело-голубые» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка после 17 туров. Московский «Спартак» является ближайшим преследователем «Зенита», отставая на шесть зачетных баллов. Замыкает тройку лидеров «Ростов».  

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко
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