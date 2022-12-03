​Тикнизяна признали лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Защитник Наир Тикнизян был признан лучшим футболистом «Локомотива» в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В ноябре Тикнизян сыграл за «железнодорожников» в двух матчах Премьер-лиги и в двух матчах Фонбет Кубка России. В них защитник забил один гол, расписавшись в воротах «Пари НН» в кубковом поединке.

После первой части чемпионата «Локомотив» занимает только 14-е место в турнирной таблице. Недавно команду возглавил новый тренер – Михаил Галактионов. Именно он будет пытаться вернуть «железнодорожникам» качественную игру и стабильные положительные результаты.