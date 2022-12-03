Худяков назвал топ-3 лучших вратарей РПЛ

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков назвал тройку лучших вратарей Российской премьер-лиги.

«Топ-3 вратаря РПЛ? На первом — Гиля [Гилерме], второй — Игорь Акинфеев, на третьем — Мотя Сафонов», — приводит слова Худякова Sport24.

Помимо этого, футболист рассказал, что смотрит нарезки с игрой вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, у которого он перенял высокую игру в поле и игру ногами.

В текущем сезоне 18-летний Худяков принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 34 мяча и два раза смог сохранить свои ворота «сухими».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 17 туров.