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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев против Тедеева: команда Пути РПЛ переиграла Путь регионов в матче звезд Фонбет Кубка России

03 Декабря 2022 • 16:43 Комментировать

В матче звезд Фонбет Кубка России сыграли команды Пути РПЛ и Пути регионов. Футболисты провели два тайма по пятнадцать минут в формате 5 x 5, а составы команд наполнили игроки РПЛ и самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавшие в розыгрыше Кубка России. В итоге встреча завершилась со счетом

Команду Пути регионов возглавил Заур Тедеев, а команду Пути РПЛ – небезызвестный Валерий Газзаев, который заявил, что будет менять по 3-4 игрока своего коллектива одновременно, чтобы каждый из футболистов мог проявить себя на футбольном поле нестандартного размера. При этом, бывший главный тренер ЦСКА напомнил, что количество замен в матче никем и ничем не ограничено.

Команда РПЛ уже на первой минуте вышла вперед. Куинси Промес сумел выкатить снаряд на Ивана Игнатьева, который завершил дело ударом из штрафной, открыв счет в поединке – 1:0. Спустя всего пару минут Сергей Пиняев мог забивать второй мяч, но, совершив невероятный рывок, он просто не попал в левый нижний угол. Иван Игнатьев, к слову, спустя пару мгновений едва не оформил дубль, но, выстрелив с левого фланга в правый угол, угодив в правую стойку.

Команда Пути Регионов смогла все-таки наказать своего соперника, и на пятой минуте игры сравняла счет. Гасилин в ходе атаки номинальных гостей получил мяч на левой штанге, после чего путем рикошета от правой стойки направил его в ворота. Дела для команды РПЛ совсем стали плохи после того, как Бабич и Поликарпов забили два гола в рамку противника, установив счет на табло 1:3 в свою пользу. Но еще до перерыва команда Пути РПЛ смогла сравнять счет путем ударов Сорокина, оформившего дубль в рамку противника. На перерыв соперники ушли при ничейном счете – 3:3.

Вторая 15-минутка началась более в более спокойно манере. Промес и Игнатьев попытались проверить реакцию вратаря соперника в воротах, но открыть счет голам своей команды во втором тайме никак не получалось. Впрочем, на 21-й минуте игры Лечи Садулаев вывел свою команду вперед. Совершил он рейд по левому флангу, после чего пробил в правый угол, установив счет на табло 4:3.

Не ушел с поля без своего дубля и Никита Бабич. Вратарь Пути РПЛ потерял мяч перед воротами, и сферу подхватил Никита Бабич, который с близкого расстояния расстрелял пустой створ. Казалось, что дело завершится серией 11-метровых ударов, но Пиняев был против. Сергей с левого края выстрелил мощно в правый нижний угол, принеся своему коллективу победу со счетом 5:4! В первом матче звезд Фонбет Кубка России Команда Пути РПЛ оказалась сильнее Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фонбет Кубок России Путь регионов Путь РПЛ
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