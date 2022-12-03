Сулейманов: «Думаю, Хазов хорошо бы справился, если бы остался главным тренером «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера команды Антоне Хазове.

«Хазов — хороший специалист. На тренировках он давал интересные задачи, помогал команде морально и физически. Думаю, он хорошо бы справился, если бы остался», — цитирует Сулейманова Sport24.

Напомним, Хазов занял свою должность после ухода Михаила Галактионова, который возглавил московский «Локомотив».

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков после 17 туров. Возобновление РПЛ запланировано на март 2023 года.