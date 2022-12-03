Сулейманов — о возможном продлении контракта с «Пари НН»: «Ждём новостей от агента»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Пари НН» для меня родной клуб. Они предложили новый контракт, сейчас агент посмотрит и будем разговаривать. Я на этот счет пока ничего не знаю. Ждем новостей от агента», — приводит слова Сулейманова Sport24.

В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Сулейманова с нижегородским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.