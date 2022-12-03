Ломовицкий вернётся в «Рубин»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, сообщил о возвращении своего клиента в казанский клуб. Напомним, первую часть текущего сезона 24-летний футболист провёл в подмосковных «Химках» на правах аренды.

По словам агента, Ломовицкий сам принял решение вернуться в «Рубин».

«Это его решение, он так захотел и решил. На данный момент, клубы занимаются документацией по возвращению Александра из аренды», — цитирует агента Metaratings.

В нынешнем сезоне Ломовицкий провёл за «Химки» 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.