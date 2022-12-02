Алаев назвал Промеса лучшим игроком в РПЛ

Президент МИР РПЛ Александр Алаев не раздумывая назвал Куинси Промеса лучшим игроком текущего сезона. Форвард «Спартака» возглавляет гонку бомбардиров - у него 14 голов и шесть ассистов. Столько же забил форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой.

Помимо высокой результативности, Алаев похвалил в Промесе его лидерские качества.

«Это самая яркая звезда чемпионата России на сегодняшний день», - цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

Отметим неплохую статистику Промеса и в Кубке России. Нидерландец забил три гола в шести матчах и отдал один ассист.

Ранее функционер назвал Валерия Карпина лучшим тренером текущего сезона. После 17 туров его «Ростов» идёт третьим и имеет в активе 35 очков.