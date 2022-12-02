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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, на кого Смолов променял внучку Ельцина

02 Декабря 2022 • 23:05 Комментировать

Футболист столичного «Динамо» Фёдор Смолов начал встречаться с внучкой бывшего президента страны Бориса Ельцина Марией Юмашевой в 2019 году. Известно, что девушка была младше своего звездного ухажера на 12 лет. Несмотря на то, что пара встречалась довольно давно, свои отношения она рассекретила только через год после того, как в Сети об этом поползли слухи.

Известно, что звезды вместе отдыхали на вечеринках, а также посещали экзотические курорты, в частности, Бали. Кроме того, ходили даже слухи о том, что Мария и Фёдор собираются поженить на живописном острове, однако, судя по всему, им не суждено было сбыться.

Недавно появилась информация о том, что звезды расстались. Юмашева набралась решимости и удалила все фотографии с 32-летним футболистом и нашла себе нового избранника.

К слову, Фёдор Смолов сейчас тоже не один. Он закрутил роман с «Первой Вице-мисс России-2018» Виолеттой Тюркиной. Известно, что девушка родом из Белгорода. Она училась в Испании, и там же окончила школу. Также 24-летняя Виолетта активно занимается спортом. Она катается на серфе и сноуборде.

Telegram-канал «За кадром» РПЛ не сообщил, что стало причиной расставания звездной пары, а также не назвал имя нового избранника девушки, однако он рассказал, что мужчина является бородатым брюнетом, который совсем не похож на бывшего парня внучки Ельцина. Кроме того, некоторые СМИ заявили, что он не является спортсменом.

Что же касается от Фёдора, то он, судя по всему, снова готов отойти от принципа, что «женщины в целом только мешают, и все проблемы только из-за них».

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов Борис Ельцин звёздные новости Мария Юмашева
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