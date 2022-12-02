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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Кержаков мог бы тренировать в Европе»

02 Декабря 2022 • 22:31 Комментировать

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о тренерской карьере экс-нападающего сборной России Александра Кержакова.

«Такой умный специалист подошел бы любой стране, он мог бы тренировать в Европе, а в РПЛ - тем более. Надеюсь, скоро Саша возглавит какой-нибудь клуб, желаю ему удачи», - передает слова Властимила издание «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кержаков занимал пост главного тренера «Пари НН». Под его руководством команда из Нижнего Новгорода финишировала на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Александр Кержаков
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