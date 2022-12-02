Петржела: «Кержаков мог бы тренировать в Европе»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о тренерской карьере экс-нападающего сборной России Александра Кержакова.

«Такой умный специалист подошел бы любой стране, он мог бы тренировать в Европе, а в РПЛ - тем более. Надеюсь, скоро Саша возглавит какой-нибудь клуб, желаю ему удачи», - передает слова Властимила издание «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кержаков занимал пост главного тренера «Пари НН». Под его руководством команда из Нижнего Новгорода финишировала на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.