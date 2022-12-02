Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой может сменить прописку.

По информации сетевого издания«Евро-Футбол.Ру», три коллектива Российской премьер-лиги заинтересованы в молодом футболисте, при этом руководство «сине-бело-голубых» готово рассмотреть арендные предложения по своему воспитаннику.

Напомним, что Круговой является уроженцем Ленинградской области, пройдя через систему «Зенита». Ранее Данил успел провести 23 игры в составе «Уфы», а в футболке родного коллектива левый защитник сыграл в 54 матчах в рамках отечественного чемпионата, забив два гола. 24 сентября Круговой дебютировал в основной сборной России.