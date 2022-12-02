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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сперцян отказал клубу Серии А

02 Декабря 2022 • 15:57 Комментировать (1)

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян летом мог оказаться в итальянской Серии А. По данным «РБ Спорт», на представителей футболиста выходила «Фиорентина», но быстро услышала отказ. Отмечается, что дело не дошло даже до предметных переговоров насчёт возможного трансфера.

Сейчас Эдуард Сперцян сосредоточен на делах «Краснодара». 22-летний футболист настроен помочь команде улучшить турнирную ситуацию во второй части нынешнего сезона.

После первой части чемпионата России «Краснодар» занимает только восьмое место в турнирной таблице.

В 21 матче сезона 2022/2023 Эдуард Сперцян забил 10 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Краснодар Эдуард Сперцян
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Декабря 2022 в 16:09
ай.. я, например, если в гости зову, ко мне на всех четырёх поспешаюц.. (с).. так шо брехня полныя.. )))
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