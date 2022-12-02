​«Спартак» и ещё три клуба сыграют в зимнем турнире РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги анонсировала зимний турнир с участием четырёх клубов. В зимнем кубке РПЛ сыграют «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».

Турнир пройдёт в Абу-Даби, сроки – с 1 по 11 февраля.

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев сказал, что турнир планируется проводить в межсезонье регулярно.

«Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти», - высказался Алаев.

Ранее стало известно о том, что от участия в турнире отказался действующий чемпион России - «Зенит». Питерцы объявили это неудобной для себя логистикой.