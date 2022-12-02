В главных слухах недели вы узнаете, что случилось в матче сборных Испании и Японии, почему России не дадут перейти в Азию, по какой причине Криштиану Роналду хочет остаться в Европе, и куда может перебраться Лионель Месси будущим летом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Испания специально проиграла Японии

Сборная Германии спустя четыре года снова не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Если говорить о последнем туре, то немцы свою задачу выполнили, обыграв Коста-Рику, но Испания проиграла Японии…

Слухи говорят о том, что Испания специально проиграла Японии. И дело тут, конечно же, не в договорняке – на чемпионатах мира такого не бывает. Дело в простой стратегии. Испанцы понимали, что при победе они попадают на Хорватию, а при поражении – на Марокко. Да, у марокканцев задорная команда, но хорваты более мастеровитые и опытные, в нужный момент они способны добавить. Плюс в теоретическом четвертьфинале лучше играть с командой настроения в лице сборной Португалии, чем со сборной Бразилии, которая в последние годы научилась обороняться и теперь, похоже, является наиболее сильной со времён поколения Роналдо. Так что…

России не дадут перейти в Азию

Российский футбольный союз собирается переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Александр Дюков уже подтвердил, что такой вариант будет обсуждаться в обозримом будущем. Поскольку УЕФА не допускает Россию к своим турнирам, и в конце этого тоннеля света пока не видно, решение РФС логично. Лучше играть хоть какие-то официальные матчи, чем не играть вообще. Но есть одно «но». Поговаривают, что России попросту не дадут перейти в Азию. ФИФА, которой подчиняются все конфедерации, якобы будет продавливать эту позицию. Посмотрим, как получится на деле.

Бензема выдворили из сборной Франции

Перед стартом чемпионата мира было объявлено, что Карим Бензема не сыграет на турнире из-за травмы. Но на неделе появилась информация о скором возвращении форварда к тренировкам в «Реале». В мадридском клубе якобы обследовали Бензема и поняли, что коллеги из французской сборной погорячились с диагнозом. Ходят слухи, что Карима специально выдворили из национальной команды. Проскакивала информация об улучшении атмосферы в сборной Франции после отъезда Бензема. Возможно, тренерский штаб пошёл на такой шаг осознанно. Кто знает.

Причина Роналду играть в Европе

Несколько авторитетных источников утверждают, что на столе у Криштиану Роналду лежит невероятное предложение от «Аль-Насра». Зарплата – 200 миллионов евро в год! Правда, есть нюансы насчёт имиджевых прав, якобы большая часть предложения представляет собой спонсорские контракты, но всё же.

Между тем, на неделе проскочила информация о том, что Криштиану Роналду хотел бы вернуться в «Реал» на остаток сезона 2022/2023. Якобы сторона португальца сама вышла на мадридский клуб и предложила свои услуги с учётом травмы Карима Бензема. Роналду предпочитает остаться в Европе и хотел бы играть в команде, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

«ПСЖ» продаст Мбаппе

«ПСЖ» принял решение о продаже Килиана Мбаппе. Ранее в прессе писали о том, что талантливый французский форвард сам запросил трансфер, будучи недовольным своей ситуацией и нарушенными обещаниями клуба. Теперь «ПСЖ» вроде бы готов расстаться с Мбаппе. В парижском клубе опасаются, что недовольный Килиан может потерять в цене, поэтому его хотят продать в следующем году, скорее всего, летом.

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Месси и МЛС

На неделе в прессе появилась информация о том, что Лионель Месси близок к договорённости с «Интер Майами». Клуб, которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом, якобы уверен в летнем приезде звёздного аргентинского футболиста.

Впрочем, поступала и другая информация. Месси якобы хочет провести ещё один или два сезона в Европе, а его приоритетом вроде бы является продление контракта с «ПСЖ». Париже якобы уже дали Лионелю понять, что сразу после чемпионата мира клуб предложит футболисту новый контракт – до средины 2025 года.

Слухи собирал Александр Тихий.