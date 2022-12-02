Пиняев высказался о трансфере в «Локомотив»

Атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Локомотив».

«Здоровался с ребятами оттуда, когда играли с «Локомотивом». Я занимаюсь своим делом - играю в футбол. У меня есть агент, который занимается своим делом. У меня никаких контактов не было», - передает слова Пиняева издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Сергей был признан лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги в 2022 году.

В текущем розыгрыше чемпионата страны 18-летний хавбек провел 11 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.