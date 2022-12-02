Каряка оценил игру Пиняева в первой части сезона РПЛ

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о победе 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева в номинации «Первая пятёрка».

«Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком РПЛ по итогам 2022 года. Он неплохо себя проявил в первой части чемпионата, все заслуженно. Сергей проводит яркий сезон», - передает слова Каряки издание Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Пиняев поучаствовал в 11 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Трансферный ценник Сергея – 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2025 года.