Точилин дал комментарий по своему будущему в «Сочи»

Тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос о своих дальнейших перспективах в клубе. Ранее сообщалось, что новым наставником команды станет экс-рулевой казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

«Пока не разговаривал о своем будущем. С Бердыевым я не общался. Чтобы принять решение, надо со всеми переговорить. Сейчас мое желание - отдохнуть от первой части сезона», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 проведенных туров Российской премьер-лиги сочинский коллектив набрал 25 баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.