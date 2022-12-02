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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин дал комментарий по своему будущему в «Сочи»

02 Декабря 2022 • 09:16 Комментировать

Тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос о своих дальнейших перспективах в клубе. Ранее сообщалось, что новым наставником команды станет экс-рулевой казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

«Пока не разговаривал о своем будущем. С Бердыевым я не общался. Чтобы принять решение, надо со всеми переговорить. Сейчас мое желание - отдохнуть от первой части сезона», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 проведенных туров Российской премьер-лиги сочинский коллектив набрал 25 баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
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