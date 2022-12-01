Силкин: «Пиняева заслуженно признали лучшим молодым игроком РПЛ»

Бывший защитник щёлковского «Спартака» Сергей Силкин высказался о полузащитнике Сергее Пиняеве.

«Считаю, что Пиняева заслуженно признали лучшим молодым игроком РПЛ», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Специалист безусловно выделил Пиняева как одного из самых перспективных российских футболистов.

В данный момент самарские «Крылья Советов», в которых выступает Пиняев, занимают 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Ранее в ноябре нынешнего года Сергей Пиняев принял участие в первом для себя матче за главную команду сборной России (с Таджикистаном, счёт - 0:0).