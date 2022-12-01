Главчич: «Для меня слова усталость не существует»

Полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич высказался о своём нынешнем положении в клубе.

Футболист признался, что не в полной мере доволен своим нынешним положением в клубе из Московской области. Игрок дал оценку «пять из десяти» исходя из своей честности.

«Для меня слова усталость не существует. Если ты профессионал, то ты всегда должен работать до конца», - приводит слова Главчича «Матч ТВ».

Спортсмен сказал, что будет стараться пользоваться всеми шансами, которые будут у него возникать время от времени.

В данный момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.