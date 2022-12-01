«Ростов» объявил, что 14 января клуб выйдет из отпуска - будут сборы в ОАЭ

«Ростов» Валерия Карпина выйдет из новогодних каникул одним из первых - уже четырнадцатого января футболисты команды начнут подготовку к возобновлению российского чемпионата, в котором позади пока что семнадцать туров.

Сперва игроки поработают в Ростове-на-Дону, там же пройдут и первое в 2023 году медицинское обследование, после чего им предстоит провести два сбора в Объединенных Арабских Эмиратах, и продлится все это до 15 февраля. Позже клуб опубликует информацию о том, какие будут сыграны товарищеские и контрольные игры в этом промежутке времени.

В следующем, 18-м туре российского чемпионата «Ростов» примет московский «Локомотив», это случится 3 марта.