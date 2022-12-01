«Интернасьонал» хочет выкупить Вандерсона у «Краснодара»

Бразильский «Интернасьонал» решил воспользоваться правом выкупа и приобрести у «Краснодара» форварда Вандерсона на постоянной основе, сообщает Globo.

По информации источника, сумма выкупа футболиста составит 4,5 млн евро. Однако все деньги «быки» получат не сразу – их разобьют на шесть платежей по 750 тыс. евро.

Вандерсон находится в стане бразильского клуба с марта 2022 года. В этом сезоне на счету нападающего 31 матч, в котором он восемь раз отличился и отдал три ассиста. В составе «горожан» бразилец выступал с 2017 года и забил 14 раз. Стоит 28-летний Вандерсон, по данным Transfermarkt, 8 млн евро.