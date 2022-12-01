В азербайджанском «Сабаиле» опровергли слухи о переговорах с Кержаковым

Фарадж Алиев, исполнительный директор азербайджанского клуба «Сабаил», опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера команды Александра Кержакова.

По словам функционера, азербайджанский клуб не ведёт и никогда не вёл переговоры с этим специалистом. В клубе полностью доверяет действующему тренеру, пишет Sport24.

В сезоне-21/22 в РПЛ Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» и выполнил задачу, сохранив прописку в Премьер-лиге. Команда под его руководством заняла 11-е место. Однако менеджмент нижегородцев решил не оставлять Кержакова на следующий сезон и назначил вместо него Михаила Галактионова. С тех пор Кержаков никого не тренирует.