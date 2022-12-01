Радосавлевич: «Последний год я не следил за Дзюбой»

Бывший полузащитник «Томи» Александр Радосавлевич высказался о российском форварде Артёме Дзюбе.

«Последний год я не следил за Дзюбой и не знаю, в каком он сейчас находится состоянии», - цитирует Радосавлевича «РБ Спорт».

Футболист признал былые заслуги Дзюбы, сказав, что тот был весьма неплохим игроком, однако заметил, что успехи на футбольном поле зависят от кондиций спортсмена в тот или иной период времени.

Радосавлевич признался, что закончил карьеру в 34 года, но отметил, что каждый человек должен оценивать свои возможности самостоятельно, обращая внимание на самочувствие.