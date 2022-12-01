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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов – о премии «Первая пятёрка»: «Литвинов и Денисов были бы попредпочтительнее»

01 Декабря 2022 • 20:04 Комментировать

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о получении Сергеем Пиняевым премии лучшему молодому футболисту РПЛ.

«Думаю, что Литвинов и Денисов были бы попредпочтительнее. Просто у них позиция не атакующая, поэтому их роль не так заметна», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Специалист считает, что перечисленные им игроки продемонстрировали гораздо более лучший футбол, нежели Сергей Пиняев.

Одним из главных критериев Кечинов назвал продолжение борьбы Литвинова и Денисова за золотые медали чемпионата России в составе московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов Первая пятерка Сергей Пиняев Руслан Литвинов Даниил Денисов
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