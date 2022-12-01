Кечинов – о премии «Первая пятёрка»: «Литвинов и Денисов были бы попредпочтительнее»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о получении Сергеем Пиняевым премии лучшему молодому футболисту РПЛ.

«Думаю, что Литвинов и Денисов были бы попредпочтительнее. Просто у них позиция не атакующая, поэтому их роль не так заметна», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Специалист считает, что перечисленные им игроки продемонстрировали гораздо более лучший футбол, нежели Сергей Пиняев.

Одним из главных критериев Кечинов назвал продолжение борьбы Литвинова и Денисова за золотые медали чемпионата России в составе московского «Спартака».