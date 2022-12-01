Осинькин: Коваленко постоянно прогрессирует, становится разносторонним игроком

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике команды Александре Коваленко. 19-летний хавбек занял четвертое место в голосовании за звание лучшего молодого футболиста Российской премьер-лиги по итогам 2022 года.

«Его старт тоже получился ярким, с апреля стал игроком стартового состава и почти все матчи играл с первых минут. Постоянно прогрессирует, смотрится все более интересно», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Специалист отметил, что Коваленко всегда хорошо действовал с мячом, а сейчас начал прогрессировать в оборонительном плане, теперь он становится разносторонним футболистом.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три ассиста.