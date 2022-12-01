Осинькин: «Пиняев провёл два ярких месяца»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о получении нападающим Сергеем Пиняевым награды лучшего молодого игрока РПЛ 2022 года.

- Удивились, что Пиняев выиграл награду, хотя отыграл в основе только два месяца? — вопрос Осинькину.

- Да, получились два ярких месяца, но до этого был еще июль, где он сыграл два матча в старте. Он к этому шел, — заявил Осинькин Metaratings.

В текущем сезоне 18-летний нападающий самарского клуба принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив четыре результативные передачи.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков за 17 туров.