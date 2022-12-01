Каряка считает, что Пиняев заслуженно выиграл премию «Первая пятёрка»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о признании нападающего Сергея Пиняева лучшим молодым футболистов РПЛ по итогам года.

«Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком РПЛ. Он не плохо себя проявил в первой части чемпионата, поэтому все заслужено. Да и в целом этот год для Сергея был не плохой», — приводит слова Каряки Metaratings.

Эксперт отметил, что тоже бы отдал свой голос за Пиняева, а еще бы добавил Арсена Захаряна из «Динамо».

В этом сезоне 18-летний нападающий самарского клуба принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.