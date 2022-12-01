Президент «Урала» сообщил, что клуб планирует выкупить Каштанова у «Родины»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о возможном выкупе форварда Алексея Каштанова. Права на 26-летнего нападающего принадлежат московской «Родине».

«Как только мы выкупим Каштанова — вы первыми об этом узнаете. Мы все объявим. Конечно, мы планируем выкупать Алексея. У нас есть право выкупа», — заявил Иванов Sport24.

В нынешнем сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 700 тысяч евро.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 17 туров.