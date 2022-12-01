Шалимов рассказал, что думает о победе Пиняева в номинации «Первая пятёрка»

Бывший рулевой екатеринбургского «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о победе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в номинации «Первая пятёрка».

«Пиняев выделяется. Стабильности от молодых тяжело ждать, но он делает такие вещи - взять те же голы. Я согласен с этим выбором. Что дальше будет, будем смотреть», - передает слова тренера «Чемпионат».

Второе место в голосовании занял нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, а третьим стал хавбек «Спартака» Руслан Литвинов.

На счету 18-летнего Пиняева три гола и одна результативная передача в 11 поединках чемпионата России.