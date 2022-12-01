Ребров: «Хлусевич играет на многих позициях, он стал многопрофильным футболистом»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров ответил на вопрос, почему поставил полузащитника Даниила Хлусевича на второе место в голосовании за премию «Первая пятёрка».

Топ-3 функционера выглядит следующим образом: Даниил Денисов («Спартак») — первый, Даниил Хлусевич («Спартак») — второй, Сергей Пиняев («Крылья Советов») — третий.

«Хлусевич играет на многих позициях. Сейчас он больше играет на позиции защитника. Даниил стал многопрофильным футболистом. Для меня они, как дети. Я их лучше знаю, чем других молодых ребят», — цитирует Реброва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах и сделал три результативные передачи.