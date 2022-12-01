Ребров объяснил, почему голосовал за Денисова в премии «Первая пятёрка»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров прокомментировал свой выбор в голосовании за премию «Первая пятёрка». Функционер поставил на первое место защитника «красно-белых» Даниила Денисова.

«Я вижу каждый день Денисова, как он развивается. В этом году он сделал очень большой прорыв в своей игре и команде сильно помог. Поэтому мой выбор легко объяснить», — приводит слова Реброва «РБ Спорт».

Напомним, лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги был признан нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев. Денисов в пятерку лучших не вошел.

В этом сезоне 20-летний Денисов провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал четыре ассиста.