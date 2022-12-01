Ребров считает, что у Пиняева хорошее будущее

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве. 18-летний игрок стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ. Функционер заявил, что поставил Пиняева лишь на третье место в голосовании.

«Я понимаю, что парень перспективный, у него хорошее будущее, но он не провел полноценный сезон. Может, в следующем году я, возможно, назову Пиняева», — цитирует Реброва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пиняев провел 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.