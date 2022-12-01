Сёмин назвал сильные качества Пиняева

Экс-наставник столичного «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о победе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в номинации «Первая пятёрка».

«Пиняев - неординарный игрок, техничный. Он обладает обводкой, которая присуща только ему. У него есть изюминка в техническом исполнении элементов, Сергей этим отлично пользуется», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионат».

В итоговом голосовании вторым стал Константин Тюкавин, а третьим – Руслан Литвинов.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Пиняев отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в 11 матчах.