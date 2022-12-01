Газзаев: «Пиняев может стать большим футболистом европейского уровня»

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в номинации «Первая пятёрка». Эта награда вручается лучшему молодому игроку года в Премьер-лиге.

«Пиняева можно назвать самым талантливым молодым игроком. Если все будет идти так, как нужно, он станет большим футболистом европейского уровня. У него все для этого есть», - цитирует Газзаева издание «Чемпионат».

Второе место в голосовании занял нападающий Константин Тюкавин из «Динамо», а третьим стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.