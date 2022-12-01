Габулов: «Пиняев произвёл впечатление»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов ответил на вопрос, какой игрок удивил его больше всего в первой части сезона РПЛ.

«Безусловно, Пиняев произвел впечатление. В силу возраста и игр, которые он провел под конец первой части чемпионата, плюс неплохой дебют за сборную стоит особняком», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Сегодня, 1 декабря, 18-летний нападающий «Крыльев Советов» победил в голосовании за премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

В текущем сезоне Пиняев провел 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.