​Смолов расстался с внучкой Ельцина

Известный российский футболист Фёдор Смолов расстался с Марией Юмашевой – внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина. Об этом рассказывает телеграм-канал «За кадром РПЛ».

Отмечается, что девушка отправилась в Лондон, где проводит время с другим мужчиной, судя по фотографиям из социальных сетей.

32-летний Фёдор Смолов в настоящий момент выступает за московское «Динамо». В 20 матчах сезона 2022/2023 нападающий записал на свой счёт девять голов и пять результативных передач на партнёров.

После первой части чемпионата «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице.