Габулов объяснил, почему «Оренбург» забрался на 7-е место в РПЛ

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов ответил на вопрос, какая команда удивила его в первой половине сезона РПЛ.

«Сложно выделить какую-то команду, потому что уровень чемпионата очень сильно упал. «Спартак» на втором месте, но эта команда способна на большее, поэтому особо не удивляет», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Оренбург» забрался на седьмую строчку исключительно из-за падения уровня лиги, если бы «Урал» с самого начала играл так, как сейчас, то и он бы находился выше в турнирной таблице.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте следующего года.