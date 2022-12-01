Корниленко: «Пиняев заслуженно занял первое место в премии «Первая пятёрка»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на победу нападающего Сергея Пиняева в премии «Первая пятёрка».

«Сергей заслуженно занял первое место в премии «Первая пятерка». Мы рады, обязательно сейчас его поздравим. Надеемся, он и дальше будет развиваться и принесет много пользы российскому футболу», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что награда «Первая пятёрка» вручается лучшему молодому футболисту года Российской премьер-лиги. В голосовании Пиняев обошел Константина Тюкавина («Динамо»), Руслана Литвинова («Спартак»), Александра Коваленко («Крылья Советов») и Александра Сильянова («Ростов»).