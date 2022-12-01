Назван лучший молодой футболист РПЛ

18-летний атакующий полузащитник Сергей Пиняев, выступающий за самарские «Крылья Советов», стал лауреатом премии «Первая пятёрка». Эта награда традиционно вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

В голосовании Сергей набрал 317 очков. На второй строчке финишировал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, на счету которого 258 баллов. Топ-3 замкнул хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов с 172 пунктами. Далее расположились Александр Коваленко («Крылья Советов») и Александр Сильянов («Ростов»). Они набрали 129 и 124 балла соответственно.

В текущем сезоне РПЛ Пиняев забил три гола отдал ассист в 11 матчах.