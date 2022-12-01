Шляков покинул «Факел»

«Факел» объявил о расторжении трудового соглашения с защитником Евгением Шляковым. Об этом воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

31-летний футболист пополнил состав «Факела» минувшим летом на правах свободного агента. За это время он провел 11 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 17 туров.