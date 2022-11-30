Амброзини: «Де Кетеларе - это не Кака»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Массимо Амброзини поделился своим мнением об игре Шарля де Кетеларе, который пока что с большим трудом притирается к своей новой команде. Амброзини ответил на вопрос, можно ли сравнивать де Кетеларе с обладателем «Золотого мяча» в 2007 году, другим бывшим полузащитником атакующего типа - бразильцем Кака.

- Такой, как Кака, рождается раз в 50 лет. Но сравнивать его с де Кетеларе просто некорректно. Когда Рикардо появился в Италии, футбол как раз заметно менялся, и он очень удачно словил эту волну. К тому же, они мне кажутся игроками разного типа в принципе, - считает Амброзини, слова которого цитирует pianetamilan.it.