По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Фенербахче» действительно заинтересован в защитнике ЦСКА Виллиане Роше, что подтверждает его агент Игорь Кампеделли. По его мнению, переход игрока зимой невозможен, но существует вероятность, что бразилец может оказаться в Турции уже в следующее трансферное окно – летом.

«Фенербахче» видит в Роше замену Атилле Салаи, который может уже зимой покинуть команду. К нему проявляют интерес множество клубов, в том числе и «Зенит». В случае ухода Салаи зимой, «Фенербахче» готов расстаться с кем-то из легионеров, либо постарается помочь получить Виллиану Роше португальский паспорт, чтобы ускорить его переход.