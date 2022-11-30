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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» рассказал, когда будет объявлен новый главный тренер

30 Ноября 2022 • 20:47 Комментировать

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов поделился подробностями поиска нового наставника команды.

«Сейчас у команды отпуск, поэтому у нас есть время, чтобы выбрать. До первых сборов, которые начнутся 8 января, главный тренер обязательно будет», — заявил функционер в интервью изданию Sport24. Также Измайлов рассказал, что тренер будет определён до конца календарного года, отказавшись называть имена кандидатов на вакантный пост.

Напомним, что после окончания первой части нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги Михаил Галактионов принял решение стать наставником «Локомотива», оставив «Пари НН» на 12-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Равиль Измайлов Пари НН
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