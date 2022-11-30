Генеральный директор «Пари НН» рассказал, когда будет объявлен новый главный тренер

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов поделился подробностями поиска нового наставника команды.

«Сейчас у команды отпуск, поэтому у нас есть время, чтобы выбрать. До первых сборов, которые начнутся 8 января, главный тренер обязательно будет», — заявил функционер в интервью изданию Sport24. Также Измайлов рассказал, что тренер будет определён до конца календарного года, отказавшись называть имена кандидатов на вакантный пост.

Напомним, что после окончания первой части нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги Михаил Галактионов принял решение стать наставником «Локомотива», оставив «Пари НН» на 12-й строчке в турнирной таблице.