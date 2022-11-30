Орлов опроверг информацию об уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о возможном уходе бразильских легионеров «Зенита» после беседы с Александром Медведевым.

«На матче со «Спартаком» я был на трибуне с Александром Ивановичем Медведевым. Он сказал, что в Кубке «Зенит» вообще не платит премиальные. Вторая история — что якобы Вендел и Клаудиньо зимой уйдут из клуба. Медведев сказал, что это явный вброс», — заявил знаменитый в прошлом комментатор в интервью изданию Sport24.

Таким образом, Геннадий Сергеевич опроверг информацию о двойных премиальных за победу над столичным «Спартаком» в заключительной встрече Фонбет Кубка России.

Напомним, что клуб из Северной столицы закончил календарный год победой над «красно-белыми» в серии пенальти, однако занял лишь третье место на групповом этапе турнира.